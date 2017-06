Moon Goes Missing

Wer das Konzert der quirligen US-Blueserin mit der großartigen Stimme Carolyn Wonderland während der Jazzwoche Burghausen 2016 erlebt hat, kennt einige Titel ihres neu erschienenen Albums “Moon Goes Missing” bereits. Ab sofort im gut sortierten Plattenladen verfügbar.

Tracks:

1 – Moon Goes Missing (04:31)

2 – Open Eyes (05:21)

3 – Hellfire Bitters (03:50)

4 – Can’t Nobody Hide From God (04:17)

5 – Swamp (03:24)

6 – Leopard Skin Pillbox Hat (05:33)

7 – She Wants to Know (08:16)

8 – To Be Free (03:36)

9 – Every Time You Go (02:51)

10 – Come Together (03:47)

11 – Bad to the Bone (04:04)

Orientierungshilfe