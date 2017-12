Youth

Higurashi Aiha (日暮愛葉) ist eine japanische Rocksängerin, Komponistin und Produzentin. Sie startete ihre Karriere in den 90er-Jahren als Sängerin der Indie-Rockband Seagull Screaming Kiss Her Kiss Her. Nun hat sie, nach achtjähriger Pause, ihr neues, erstklassiges Soloalbum “Youth” vorgestellt.

Tracks:

1 – Let Me Be Your Girl (02:18)

2 – So Alone (03:13)

3 – Color Me (03:11)

4 – How Much Love (02:49)

5 – Sand Castle (03:25)

6 – Youth (03:30)

7 – Grow (03:07)

8 – Deserted Two (02:44)

9 – Sad Dream (03:56)

10 – Farewell Song (01:27)

Orientierungshilfe