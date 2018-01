Neuheiten

Laila Biali: Laila Biali

Die kanadische Sängerin, Songwriterin und Pianistin Laila Biali steht in der Tradition kanadischer Größen wie Joni Mitchell, Leonard Cohen, Diana Krall oder Michael Bublé. Und wie bei diesen fließen auch auf Bialis prominent besetztem ACT-Debüt Einflüsse aus Jazz, Soul, Blues, Folk und Pop ganz natürlich zusammen.

(ACT 9847-2)

Tracks

1 Got To Love ( Laila Biali) 03:14

2 We Go ( Laila Biali) 05:17

3 Satellite ( Laila Biali) 05:06

4 Yellow ( Chris Martin / Jonny Buckland / Guy Berryman / Will Champion & Andre Benz) 04:43

5 Refugee ( Laila Biali) 05:26

6 Dolores Angel ( Laila Biali) 04:36

7 Queen of Hearts ( Laila Biali) 04:54

8 Serenbe ( Laila Biali) 04:22

9 Code Breaking ( Laila Biali) 04:46

10 I Think It´s Going To Rain Today ( Randy Newman) 03:38

11 Wind (Rumi Poem) ( Laila Biali) 05:22

12 Let´s Dance ( David Bowie) 04:46

Besetzung

Laila Biali / vocals, piano, keys

George Koller / bass

Larnell Lewis / drums (01, 02, 04, 08, 09, 11, 12)

Ben Wittman / drums (03, 05, 06, 07), percussion

Sowie:

Ambrose Akinmusire / trumpet (03, 05)

Mike “Maz” Maher / trumpet (02, 08, 09, 11)

Sam Yahel / organ (01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12)

Glenn Patscha / organ (solo on 02), keys (12)

Lisa Fischer / vocals (01, 02, 05, 06, 07, 08)

Jo Lawry / vocals (all tracks except 09)

Produced by Ben Wittman & Laila Biali

Carlos Ricketts / vocals (01, 02, 06, 07)

Joachim Kühn New Trio: Love & Peace

Das Joachim Kühn New Trio, zusammen mit den „young lions“ Eric Schaefer (dr) und Chris Jennings (b), ist zu einer wirklichen Working Band geworden. Selten war Kühns Spiel derart klar und geerdet und seine Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden tritt einmal mehr eindrucksvoll zum Vorschein.

(ACT 9861-2)

Tracks

1 Love and Peace ( Joachim Kühn) 01:59

2 La Vieux Chateau ( Modest Mussorgsky) 04:12

3 The Crystal Ship ( The Doors) 03:19

4 Mustang ( Joachim Kühn) 05:14

5 Barcelona – Wien ( Joachim Kühn) 03:50

6 But Strokes Of Folk ( Joachim Kühn) 04:14

7 Lied Ohne Worte No.2 ( Eric Schaefer) 03:43

8 Casbah Radio ( Chris Jennings) 03:52

9 Night Plans ( Ornette Coleman) 04:17

10 New Pharoah ( Joachim Kühn) 05:20

11 Phrasen ( Joachim Kühn) 06:31

Besetzung

Joachim Kühn / piano

Chris Jennings / bass

Eric Schaefer / drums

Produced by Joachim Kühn

Diego Pinera: Despertando

Der aus Uruguay stammende, in Berlin lebende Schlagzeuger Diego Pinera ist ein Forscher der Rhythmen. Die verschiedensten Claves und Patterns der lateinamerikanischen Musik verbindet er virtuos mit ungeraden Taktarten und einem so intelligenten, wie leidenschaftlichen Gespür für Variation zu einem ganz eigenen Ausdruck.

(ACT 9854-2)

Tracks

1 Osvaldo por Nueve ( Diego Pinera) 04:09

2 Caravan ( Duke Ellington & Juan Tizol) 03:32

3 Despertando ( Diego Pinera & Tino Derado) 04:32

4 Yakarito Terere ( Ramon Pinera, arr. By Diego Pinera ) 05:05

5 St. Thomas ( Sonny Rollins) 03:53

6 Last Tango In Paris ( Gato Barbieri) 03:12

7 La Comparsa ( Ernesto Lecuona) 03:37

8 Vulnerability ( Diego Pinera) 04:41

9 A Puerto Padre ( Emiliano Salvador) 04:02

10 Duerme Negrito ( Latin American folkloric lullaby, arr. by Diego Pinera) 04:48

11 Once Pasos ( Diego Pinera & Tino Derado) 03:21

Besetzung

Diego Pinera / drums, percussion & steel drum

Tino Derado / piano & accordion

Omar Rodriguez Calvo / bass

Daniel Manrique-Smith / flutes

Julian Wasserfuhr / trumpet & flugelhorn

Paier Valcic Quartet: Cinema Scenes

Hunderte von Konzerten und drei Duoalben verbinden Cellistin Asja Valcic und Akkordeonist Klaus Paier. Für „Cinema Scenes“ erweitern sie das Duo um Drums und Kontrabass. Filmisch ist die Musik in zweierlei Hinsicht: Nur zu einem kleinen Teil interpretiert die Band Filmmusik, das größere Augenmerk liegt auf Eigenkompositionen, die an filmisch-visuelle Themen angelehnt sind. Hörfilm!

(ACT 9845-2)

Tracks

1 Synchronization ( Asja Valcic) 07:03

2 Safran ( Klaus Paier) 04:48

3 Rush ( Asja Valcic) 04:23

4 Hesitation ( Asja Valcic) 04:41

5 Griet´s Theme ( Alexandre Desplat) 04:19

6 Le Jardin ( Klaus Paier) 04:36

7 I. Doe Eyes ( Lennie Niehaus / Clint Eastwood) 02:27

8 II. Moving Pictures ( Klaus Paier) 02:42

9 III. Silence ( Klaus Paier) 02:05

10 IV. Exciting ( Klaus Paier) 04:13

11 Inspired Tale ( Klaus Paier) 05:31

12 Ricochet ( Asja Valcic) 07:39

Besetzung

Klaus Paier / accordion, bandoneon

Asja Valcic / cello

Stefan Gfrerrer / bass

Roman Werni / drums & percussion

